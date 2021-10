Nieuwswekker: Kinderboekenweek begonnen + Oliepijpleiding meegesleurd

En we hebben natuurlijk het weer voor je, met vandaag best wel wat regen. Nog even doorbijten: de rest van de week wordt het beter.

Goedemorgen deze woensdagochtend! In de Nieuwswekker vertellen we je wat je gemist hebt en wat er vandaag gaat gebeuren.

- De Kinderboekenweek is begonnen. Het thema dit jaar is 'Worden wat je wilt'. De Gouden Griffel voor het beste kinderboek ging naar het boek Gozert van Pieter Koolwijk. Vanavond zie je hem in het Jeugdjournaal.

- Er is meer bekend geworden over de grote storing bij Instagram en WhatsApp maandagavond. Volgens Facebook kwam het door een 'menselijke fout'. Dat betekent dat iemand bij het bedrijf een fout heeft gemaakt. Iemand die met het systeem bezig was, zorgde ervoor dat sommige apparaten geen internet meer hadden, waardoor er een grote storing ontstond.

Dit is vandaag in het nieuws:

- Je kunt vanaf nu meedoen aan de Jeugdjournaal Wedstrijd. Stuur voor 7 november een filmpje en misschien zien we jou straks als jonge verslaggever in het Jeugdjournaal. Via deze site lees je er meer over.

- Het lijkt erop dat het olielek in de Verenigde Staten is ontstaan door een anker van een schip. Maar welk schip het precies was en wanneer dat is gebeurd, is nog niet duidelijk. Onderzoekers denken dat een deel van een pijp op de bodem van de zee is meegesleurd door het anker, en dat er daardoor een grote scheur in zit. Door het olielek kwam er de afgelopen dagen meer dan een half miljoen liter olie in zee.