Je kunt weer meedoen aan de Jeugdjournaal Wedstrijd!

Lijkt het jou leuk om een keer op pad te gaan met het Jeugdjournaal en zelf een reportage te maken? Dat kan, want voor de tiende keer organiseren wij samen met Beeld en Geluid de Jeugdjournaal Wedstrijd! Stuur voor 7 november een filmpje en misschien zien we jou straks als jonge verslaggever in het Jeugdjournaal.