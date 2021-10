Voetballer Daley Blind gaat mensen met hartproblemen helpen

Voetballer Daley Blind gaat een stichting helpen die zich inzet voor hartproblemen. Daley Blind speelt bij Ajax en weet hoe belangrijk het is om een gezond hart te hebben. Hij voetbalt al twee jaar lang met een apparaatje dat zijn hart helpt en kan ingrijpen als er een stoornis is.

Ontstoken hartspier

In december 2019 zakte Daley Blind tijdens een voetbalwedstrijd op het veld ineens in elkaar. Hij was erg duizelig. Later bleek dat hij een ontstoken hartspier had. Daardoor kreeg hij een defibrillator: een apparaat dat zijn hart helpt.