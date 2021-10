Pieter Koolwijk wint Gouden Griffel met Gozert

De schrijver is dolblij met de prijs voor het beste kinderboek:

Het boek gaat over de jongen Ties en zijn denkbeeldige vriend Gozert, die samen in een inrichting terechtkomen.

De Kinderboekenweek is weer begonnen en het thema dit jaar is 'Worden wat je wil'. Bij de aftrap van de Kinderboekenweek kreeg schrijver Pieter Koolwijk de Gouden Griffel voor Gozert.

De achtstegroepers van basisschool de Molenwijk in Haarlem hadden geluk. Zij mochten winnaar Pieter het hemd van het lijf vragen. In de video zie je hoe dat gaat en stellen we de winnende schrijver aan je voor.