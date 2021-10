Gas wordt steeds duurder, waarom is dat een probleem?

In Nederland gaat de energierekening voor veel mensen omhoog. Dat komt door de prijs van gas. Dat is nu al acht keer zo duur als een jaar geleden.

Veel gezinnen in Nederland gebruiken gas. Bijvoorbeeld om op te koken, voor de verwarming in huis en zodat er warm water uit de kraan en douche komt. En gas wordt ook gebruikt om elektriciteit op te wekken.

En dat gas wordt dus steeds duurder. Dat komt doordat er minder beschikbaar van is en dat heeft verschillende oorzaken:

- Veel gas werd uit de grond in Groningen gehaald, maar daardoor zijn er regelmatig aardbevingen in het gebied. Huizen raken beschadigd en sommigen storten zelfs helemaal in. En daarom mag er steeds minder gas omhoog gehaald worden.

- Nederland haalt ook gas uit het buitenland, onder andere uit Rusland. Maar dat land levert steeds minder aan Nederland.

Hoe minder er van iets is, hoe duurder het wordt. Daarom kan de energierekening van je ouders dus een stuk hoger worden. Voor sommigen gezinnen kan dit voor geldproblemen zorgen.

Warme trui

Je kunt zelf natuurlijk ook het een en ander doen om minder gas te gebruiken. Bijvoorbeeld door korter te douchen en door een warme trui aan te trekken en de verwarming iets lager te zetten.