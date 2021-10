Nosa (14) voetbalt met een rollator

Vijf grote kinderziekenhuizen hebben sinds deze week een sport-poli. Dat is een afdeling in het ziekenhuis waar kinderen met een beperking worden geholpen om een sport te vinden die goed bij hen past. Voetbal Iemand die daar veel aan heeft gehad, is Nosa van 14. Samen met artsen is hij op zoek gegaan naar verschillende sporten. Hij heeft getennist en gebadmintond, en kwam erachter dat hij voetballen het leukst vindt. Dat lukt met een rollator, die hij via de poli kreeg.

Deze rollator is speciaal gemaakt voor het voetballen. Hij is wat makkelijker te bewegen en lichter. Nosa

Om te gaan sporten wordt Nosa met een taxi-busje opgehaald. Hij gebruikt een rollator omdat zijn benen niet goed functioneren. Dat is al zo sinds hij geboren is. Nosa is erg blij met de sportpoli, want kunnen voetballen was echt een droom.