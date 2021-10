Nieuwswekker: TikTok-dansles + Vaccin tegen malaria

Vandaag is je regenjas waarschijnlijk niet meer nodig, maar er zijn nog wel wat wolken. 's Ochtends is het op sommige plekken mistig. Als je geluk hebt, pak je ook nog wat zonnestralen mee.

Goedemorgen deze donderdagochtend. In de Nieuwswekker lees je welk nieuws je hebt gemist en wat er vandaag gaat gebeuren. En we hebben natuurlijk het weer voor je.

Dit gebeurde er terwijl je sliep:

- Veel gedoe over belangrijke hockeyprijzen. Alle prijzen gingen namelijk naar India en Indiase hockeyers. En dat terwijl Nederland en België het beter deden op de Olympische Spelen. Hockeyfans mochten stemmen op hun favoriete team en spelers. Waarschijnlijk hebben mensen uit India heel vaak gestemd. Maar omdat in België en Nederland veel minder hockeyfans wonen, is de vraag of dat wel eerlijk is.

- Gameplatform Twitch was even gehackt. Criminelen hebben informatie van het platform gestolen en online gezet. Bij de data zou geen informatie zitten van gebruikers. Persoonlijke gegevens zoals wachtwoorden en e-mailadressen zijn dus nog veilig.

Dit is vandaag in het nieuws:

- Er is eindelijk een goedwerkend vaccin ontdekt tegen de ziekte malaria. Ieder jaar sterven ongeveer een half miljoen mensen aan die ziekte. De ziekte komt vooral voor in landen in Afrika. De afgelopen jaren werd het vaccin getest. Mensen die het vaccin hebben gehad, worden veel minder vaak ziek van malaria. Het is de bedoeling dat kinderen in Afrika een prik krijgen.