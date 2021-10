Nieuwe trend bij dansscholen: TikTok-les

Dansjes op 'Savage Love' van Jason DeRulo, 'Low' van Flo Rida of bijvoorbeeld 'Don't start now' van Dua Lipa. De app TikTok staat er vol mee. Thuis kan iedereen die dansjes oefenen, maar op dansscholen wordt hier ook steeds vaker in les gegeven.

Ook op een dansschool in Almere is er een les voor TikTok-dansjes. Elke les wordt er één dans behandeld. Volgens danslerares Elske is de les erg populair.