Beroemd schilderij 'De Aardappeleters' heeft eigen tentoonstelling

Het is één van de beroemdste schilderijen van Nederland: De Aardappeleters van Vincent van Gogh. Op het schilderij zie je een familie in een huiskamer samen eten. Ze eten, je raadt het al: aardappelen! Over dit schilderij is in Amsterdam een nieuwe tentoonstelling te zien.

Vincent van Gogh schilderde De Aardappeleters in 1885. Veel mensen waren arm en hadden weinig te eten. Het gezin op het schilderij eet daarom alleen maar aardappelen en ze drinken koffie. Iets anders was er niet.

Om bezoekers te laten zien hoe het leven was in die tijd, kunnen ze in een nagebouwde huiskamer zitten. Zo kun je zien hoe het is om één van de aardappeleters te zijn.

Kritiek

De Aardappeleters is nu een geliefd schilderij, maar dat was vroeger wel anders. Toen Van Gogh het schilderde kreeg hij veel kritiek. Zelfs een vriend van hem vond het een mislukt schilderij. Van Gogh zelf vond het juist één van zijn beste schilderijen. Daar gaat het ook over in de tentoonstelling.

De tentoonstelling opent vrijdag voor publiek. Niet alleen het schilderij is te zien, maar ook andere tekeningen en schetsen van Van Gogh. In de video hierboven hoor je nog meer over het schilderij.