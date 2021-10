Nieuwswekker: Pop Amal in België + Oranje in actie

Het is vrijdag! Bijna tijd voor weekend, maar eerst nog even een dagje naar school. In deze Nieuwswekker lees je wat er vannacht is gebeurd en wat er vandaag nog gaat gebeuren. Let's go! Het weer Het was behoorlijk koud vannacht. Vandaag is daar niks meer van te merken want het wordt tussen de 15 en 18 graden en redelijk zonnig, vooral in het oosten.

Het weer van 8 oktober NOS Jeugdjournaal

Dit gebeurde er terwijl je sliep: - De politie in Den Haag rukte gisteravond uit op een kermis. Iemand had gebeld dat jongeren daar rondliepen met wapens. Op de kermis bleek al snel dat het nepwapens zijn. De jongeren hadden die waarschijnlijk gewonnen bij de schiettent op de kermis. Nepwapens zijn net als echte wapens verboden, omdat je er iemand mee kan bedreigen. - President Joe Biden heeft een aantal natuurparken in de Verenigde Staten groter gemaakt. Het gaat om de parken Bears Ears en Grand Staircase-Escalante in de staat Utah. President Trump had die parken juist verkleind, zodat oliebedrijven daar olie uit de grond kunnen halen. Maar daar was Biden het dus niet mee eens. Dit is vandaag in het nieuws: - De beroemde pop Amal loopt vandaag en morgen door de straten van Antwerpen. De pop moet een meisje van 9 voorstellen dat als vluchteling een nieuw thuis zoekt in Europa. De pop is bedacht door een kunstenaar die zelf ook ooit moest vluchten. Eerder maakten we deze video over de reis van Amal:

- Het Nederlands elftal speelt vanavond een WK-kwalificatiewedstrijd tegen Letland. De vorige wedstrijden gingen best goed. De laatste wedstrijd tegen Turkije won Nederland zelfs met 6-1. Of de score vandaag weer zo goed uitpakt, is afwachten. De wedstrijd begint om 20.45 uur.

Vreugde bij de spelers van Oranje in het duel met Turkije AFP

Veel mensen denken dat Oranje makkelijk kan winnen. Er ligt wel veel druk op de spelers. Ze moeten winnen om kans te blijven maken op een plekje op het WK.

En dan nog even dit: María José en Keiban wonen op La Palma. De afgelopen weken was hun eiland veel in het nieuws omdat er een vulkaanuitbarsting was. In het Jeugdjournaal vertellen ze hoe het nu gaat bij hen thuis.