850 boetes per week voor appen op de fiets

Het mag niet, maar veel mensen doen het toch: een appje sturen op de fiets. Iedere week krijgen 850 mensen daar een boete voor.

Voor volwassenen is die boete 100 euro. Jongeren onder de 16 jaar betalen 47,50. Kinderen onder de 12 jaar krijgen alleen een waarschuwing.

Appen op de fiets is verboden sinds juli 2019. Volgens verkeersdeskundigen gaan fietsers veel meer slingeren als ze met hun telefoon bezig zijn. Dat zorgt voor gevaarlijke situaties.

Veiliger?

Of het nu veiliger is op straat, is niet duidelijk. Dat is lastig te meten, omdat er in 2020 sowieso veel minder verkeer op de weg was.

Door de lockdowns en de avondklok bleven veel mensen thuis en waren er een stuk minder fietsers. Ook wordt er niet precies bijgehouden hoeveel fietsongelukken er zijn en waardoor die fietsongelukken komen.