Oranje speelt tegen Letland met nieuwe spelers

Aan de WK-kwalificatiewedstrijden doen 55 landen mee. Ze zijn verdeeld in verschillende groepen. Nederland zit in een groep samen met Noorwegen, Turkije, Montenegro, Gibraltar en Letland. Het land dat straks bovenaan staat in de poule plaatst zich direct voor het WK in Qatar in 2022.

Vanavond zijn er ook nieuwe spelers bij. Een daarvan is Noa Lang. Hij is 22 jaar en speelt bij Club Brugge in België. Ook keeper Mark Flekken is nieuw. Hij is 28 jaar en speelt bij FC Freiburg in Duitsland.