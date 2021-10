Groep 8 verzamelt schoolspullen voor kinderen in Suriname

Kinderen van basisschool Shri Vishnu in Den Haag hebben schoolspullen verzameld voor kinderen in Suriname. In allemaal rugzakken hebben ze schriften, linialen en potloden gestopt. De spullen gaan met een vrachtschip naar Suriname toe.

Suriname is een land in Zuid-Amerika. Nederland heeft een speciale band met dat land, want Suriname was vroeger een kolonie van Nederland. Het land zit nu in een zware economische crisis. Alles is duur geworden en veel mensen zijn hun baan kwijtgeraakt.

Scholen krijgen minder geld van de regering. En daardoor is er ook minder geld voor schoolspullen. Sommige kinderen van de basisschool in Den Haag hebben familie in Suriname. Toen Shayant daar op familiebezoek was, zag hij dat ze de spullen goed kunnen gebruiken.