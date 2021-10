Podcast: Wat kan je doen als je huisdier doodgaat?

Er is weer een nieuwe aflevering van de Jeugdjournaal Podcast. Deze keer gaat het over afscheid nemen van je huisdier. Dat is voor veel kinderen iets heel verdrietigs.

Bart en Malou vertellen wat je allemaal kan doen om de dood van een huisdier te verwerken en beantwoorden vragen van kinderen. Hoe komt het dat je er zo verdrietig door kan zijn? En hoe ga je daarmee om? Ook vertellen kinderen over de huisdieren die zij zijn verloren.

Logisch

Nienke Endenburg is psycholoog en dierenliefhebber. Ze legt uit dat het logisch is dat je moet rouwen om een huisdier en heeft tips hoe je op een mooie manier aan je dier terug kan denken.