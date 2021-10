Wereldkampioen Rico Verhoeven vecht binnenkort tegen Jamal Ben Saddik. De kickbokser uit België vervangt Alistair Overeem, die vanwege een blessure moest afzeggen.

Ben Saddik is de laatste kickbokser die van Rico Verhoeven heeft gewonnen. Dat gebeurde meer dan tien jaar geleden. Vier jaar geleden vochten de twee ook tegen elkaar. Toen won Rico Verhoeven met een knock-out.

De wedstrijd is op 23 oktober in stadion Gelredome in Arnhem.