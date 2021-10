Uitgezocht: Kun je blind worden van gamen?

Uren naar een scherm turen om te gamen, tiktokken of een serie te kijken. Dat is natuurlijk heel leuk, maar het kan grote gevolgen hebben voor je ogen.

Volgens oogedeskundigen worden mensen eerder bijziend dan vroeger. Dat gebeurt ook in andere landen. Met name in landen in Azië, zoals Singapore en China is het probleem groot. Daar heeft inmiddels bijna iedereen een bril nodig.

'Minder schermpjes en meer buitenspelen'

Om te voorkomen dat nog meer kinderen in Nederland een bril nodig hebben willen de oogdeskundigen dat scholen hier meer rekening mee gaan houden: minder schermpjes in de klas en meer buitenspelen.