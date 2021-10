Weer een vuurwerkverbod in Amsterdam

In Amsterdam mogen mensen met Oud en Nieuw geen vuurwerk afsteken. Dat heeft de gemeente besloten. Er komen wel grote vuurwerkshows in verschillende delen van de stad.

Ongelukken

Tijdens de vorige jaarwisseling was er in heel Nederland een vuurwerkverbod. Dat had te maken met de corona-maatregelen: de overheid wilde niet dat het te druk werd op straat. In Amsterdam heeft het dit jaar niet met corona te maken. De gemeente wil geen vuurwerk omdat het voor overlast en ongelukken zorgt.

De meeste andere steden hebben nog niet gezegd hoe zij Oud en Nieuw willen vieren. Van Den Haag is bekend dat de stad vuurwerk juist wel toe wil staan.