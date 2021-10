Dit zijn de beste jonge striptekenaars van Nederland

Mila, Roemer en Rifka zijn de beste jonge striptekenaars van Nederland. Zij wonnen vandaag de finale van het Nederlands kampioenschap Striptekenen. Elk in een eigen leeftijdscategorie.

Superheld

Aan de finale deden 15 kinderen mee. Zij kregen de opdracht om in twee uur een stripverhaal te bedenken én te tekenen. Dit jaar moest de strip gaan over het thema: red de wereld. Mila won met een stripverhaal over haarzelf als superheld. Ze hoopt in het echte leven later een bekende striptekenaar te worden.