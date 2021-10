Nieuwswekker: Verstappen in actie + Bevers slopen spoorlijn

De dag begint met mist, maar in de middag breekt op veel plekken de zon door. Goed weer om te sporten of buiten te spelen dus!

Goedemorgen op deze zondag 10 oktober! In deze Jeugdjournaal Nieuwswekker praten we je helemaal bij over wat er vandaag gaat gebeuren en wat je hebt gemist terwijl je sliep.

- De regering wil strengere regels tegen kinderen die reclame maken op YouTube en Instagram. Dat komt bijvoorbeeld bij 'Familievloggers' wel eens voor. Voor televisie mogen kinderen maar een paar dagen per jaar werken, maar online is het niet helemaal duidelijk. Wat vind jij van kinderen die online reclame maken? Reageer op de stelling:

- Er is weer veel gevoetbald voor de WK-kwalificatie. Vooral Engeland en Denemarken gingen lekker. De landen wonnen met 5-0 en met 4-0. De Denen wonnen van Moldavië en hebben in hun groep 26 keer gescoord en 0 tegendoelpunten gekregen.

Dit is vandaag in het nieuws:

- Bevers veroorzaken problemen bij het treinspoor. Gisteren lagen de treinen tussen Assen en Groningen stil, omdat een of meerdere bevers onder het spoor gegraven hadden. Om te zorgen dat het niet nog een keer gebeurt, gaan ze vandaag op zoek naar de bevers.

- Gioia Parijs is 14 jaar en gaat als een speer. De serie waarin ze speelt (De zomer van Zoë) is genomineerd voor de Televizier-Ster Jeugd, een belangrijke televisieprijs. Evita ging bij haar langs met jullie vragen. Dat interview zie je vanavond in de uitzending en vanmiddag al online.

- Max Verstappen begint om 14.00 uur aan de Grote Prijs van Turkije in de Formule 1. De Nederlander staat tweede in de strijd om de wereldtitel, achter de Brit Lewis Hamilton. Het verschil is slechts twee punten. Hij rijdt voor een keer in een witte auto.