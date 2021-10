Strengere regels voor kinderen die online reclame maken

De regering wil strengere regels voor kinderen die reclame maken op YouTube, TikTok en Instagram. Dat werd duidelijk in het programma Kassa.

Voor televisie mogen kinderen maar een paar dagen per jaar werken, maar online is het niet helemaal duidelijk. Ook is het vaak niet duidelijk wanneer iets gewoon een leuk filmpje is en wanneer het reclame is. Als voorbeelden werden familievloggers als de Bellinga's en de familie LaKap genoemd.