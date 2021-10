Nieuwswekker: Oranje tegen Gibraltar + Actie om messen in te leveren

Goedemorgen! In deze Jeugdjournaal Nieuwswekker praten we je helemaal bij over wat er deze maandag gaat gebeuren en wat je hebt gemist terwijl je sliep.

- Frankrijk heeft de Nations League gewonnen! De ploeg won gisteren met 2-1 van Spanje. Alle doelpunten vielen in de tweede helft. Spanje scoorde de eerste, maar Frankrijk kwam snel terug met de gelijkmaker. In de 83ste minuut scoorde Kylian Mbappé de 2-1. En daarom mocht Frankrijk een feestje vieren met de beker.

- Het bedrijf achter Facebook en Instagram wil extra maatregelen nemen om kinderen te beschermen. Zo zouden kinderen voortaan op Instagram een melding krijgen om af en toe pauze te nemen. Ook zouden kinderen een waarschuwing kijken als ze dingen bekijken die niet geschikt voor ze zijn.

Dit is vandaag in het nieuws:

- Het Nederlands elftal moet vanavond weer voetballen. In de Rotterdamse Kuip spelen ze tegen Gibraltar. De wedstrijd is onderdeel van de kwalificatie voor het WK in 2022. Als Oranje wint is het WK dus weer een stapje dichterbij. De voorspelling is dat Oranje dik gaat winnen, en dat de wedstrijd dus niet heel spannend wordt. Vind jij dat erg?