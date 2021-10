Gaat Nederland dik winnen van dit piepkleine landje?

Het is één van de kleinste landjes van Europa: Gibraltar. En tegen dat piepkleine land speelt het Nederlands elftal vanavond een belangrijke wedstrijd. De wedstrijd telt mee voor de WK-kwalificatie.

Voetbalkenners gaan ervan uit dat Oranje dik gaat winnen. Gibraltar heeft nog nooit een kwalificatiewedstrijd gewonnen. Het team gaat er alles aan doen om een afgang te voorkomen. Zo stellen ze 5 verdedigers op en maar 1 aanvaller.

Brandweerman

In Gibraltar wonen 33.000 mensen. Dat kun je vergelijken met een middelgrote stad in Nederland.

Omdat Gibraltar zo klein is, is het nationale elftal niet zo professioneel. Zo hebben alle spelers naast voetbal, een normale baan. De keeper is bijvoorbeeld ook brandweerman. In de video hierboven hoor je nog meer over het team en de wedstrijd.