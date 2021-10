30 jaar gevangenisstraf voor moord op advocaat

Wat was er gebeurd?

Derk Wiersum werd twee jaar geleden bij zijn huis in Amsterdam doodgeschoten. Hij was de advocaat van Nabil B.

Nabil B. was een belangrijke getuige in de rechtszaak rond drugscrimineel Ridouan Taghi. Nabil B. hoorde vroeger bij de bende van Taghi maar besloot later de politie te helpen. Een kroongetuige noem je zo iemand. In ruil voor een lagere straf vertelde Nabil B. de politie alles wat hij weet over Taghi.

Daar was Taghi natuurlijk niet blij mee. Hij vond Nabil B. een verrader. De politie denkt daarom dat Taghi misschien iets met de moord op zijn advocaat te maken heeft.