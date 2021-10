Op deze school lezen ze samen 50.000 bladzijdes

Lezen, lezen en nog eens lezen. Kinderen van de Radboudschool in Heiloo zitten 10 dagen lang met hun neus in de boeken. Ze willen samen 50.000 bladzijdes lezen. De challenge is bedacht voor de Kinderboekenweek.

Als een kind een pagina uit heeft, mag diegene 1 centimeter inkleuren op een papieren meetlint. Zo houdt iedereen bij hoeveel hij of zij al heeft gelezen. Voor de jongste kinderen op school telt voorlezen ook.

De meeste kinderen uit groep 8 zijn al lekker op weg en hebben er al behoorlijk wat bladzijdes op zitten.