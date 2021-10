Nieuwswekker: Oranje wint + Hoogste Nederlandse woontoren ooit

Goedemorgen! Pak je ontbijt erbij en ga lekker zitten. Hier lees je welk nieuws je vannacht gemist hebt en wat er vandaag nog gaat gebeuren. Het weer De dag begint met een heleboel regen. 's Middags wordt het beter en gaan de wolken langzaam weg. Het wordt ongeveer 14 graden.

Het weer van 12 oktober NOS Jeugdjournaal

Dit gebeurde terwijl je sliep: - Het Nederlands elftal heeft met 6-0 gewonnen van Gibraltar! Virgil van Dijk, Memphis Depay, Denzel Dumfries, Arnaut Danjuma en Donyell Malen maakten de doelpunten. Nederland staat nu bovenaan in de WK-poule, met nog twee wedstrijden te spelen. Hieronder zie je de samenvatting van gisteravond.

- In Eindhoven stond file bij een tankstation. De benzine en diesel was een uur lang opeens veel goedkoper dan normaal. Of het expres zo goedkoop was, of dat er een technische fout was, is niet duidelijk. Automobilisten moesten op het drukste punt meer dan een kwartier wachten totdat ze konden tanken.

Bij het tankstation in Eindhoven ontstond een flinke rij Sem van Rijssel / SQ Vision

Dit is vandaag in het nieuws: - Bouwers bereiken het hoogste punt van de Zalmhaventoren in Rotterdam. Het gebouw heeft 60 verdiepingen en is daarmee het hoogste gebouw van de Benelux. Bij helder weer kan je op het hoogste punt Amsterdam, Den Haag, Utrecht en de zee zien! Vanavond zie je het uitzicht in het Jeugdjournaal. Hoe zou jij het vinden om in zo'n hoog gebouw te wonen?

- Er komt een nieuw onderzoek uit over corona en achterstanden. Onderzoekers hebben tijdens de lockdowns bijgehouden of kinderen een achterstand op liepen of dat het wel meeviel. - Heb jij de serie Squid Game al gezien? Hij staat op Netflix maar veel kinderen zien het vooral voorbij komen op social media. Zo zijn filmpjes erover trending op YouTube en wordt het weleens nagespeeld in Roblox en Minecraft. Ouders en juffen en meesters maken zich zorgen, want de serie is eigenlijk niet geschikt voor kinderen. Vanavond hoor je er meer over. En dan nog even dit: Het lijkt alsof deze astronauten op Mars staan, maar ze staan in een woestijn in Israël. Ze willen daar nadoen hoe het is om op Mars te leven.