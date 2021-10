Hoogste woontoren van Nederland is bijna af

In Rotterdam wordt hard gewerkt aan de Zalmhaventoren. Deze week bereiken bouwers het hoogste punt op 215 meter hoogte. Als de toren af is, is het gebouw de hoogste woontoren van België, Nederland en Luxemburg.

De Zalmhaventoren krijgt ruim 60 verdiepingen. Daarin komen appartementen, kantoren, een restaurant, een daktuin, een parkeergarage en een fitnesscentrum.

Op de bovenste verdieping heb je, als het goed weer is, een spectaculair uitzicht. Je kunt dan Amsterdam, Den Haag, Utrecht én de zee zien.

Duur

De huizen in de woontoren zijn niet goedkoop. De appartementen op de bovenste verdiepingen kosten zelfs miljoenen. Toch kun je ook voor iets minder geld van het uitzicht genieten. Op de bovenste verdieping komt een restaurant.

De Zalmhaventoren moet volgend jaar af zijn. Hoe zou jij het vinden om in zo'n hoog gebouw te wonen? We zijn benieuwd naar jouw mening.