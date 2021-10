Nederland wint makkelijk van Gibraltar: 6-0

Voor speler Arnaut Danjuma was de wedstrijd extra speciaal. Hij werd op het laatste moment opgeroepen door bondscoach Van Gaal en maakte gelijk één van de doelpunten.

Virgil van Dijk, Memphis Depay, Denzel Dumfries, Arnaut Danjuma en Donyell Malen maakten de doelpunten. Memphis Depay was de man van de avond en scoorde twee van de zes goals.

Het Nederlands elftal is weer een stapje dichterbij het WK voetbal in Qatar. Oranje won maandag overtuigend van het piepkleine landje Gibraltar. Het werd 6-0.

Aanvoerder Virgil van Dijk was blij dat hij weer in actie kon komen met Oranje en dat hij kon scoren.

Nederland staat nu bovenaan in de poule. Noorwegen staat op de tweede plek en Turkije staat op plek drie.

Volgende wedstrijden

Nederland speelt nog twee kwalificatiewedstrijden. Op 13 november in en tegen Montenegro en op 16 november thuis tegen Noorwegen in De Kuip. Als Nederland dan ook wint, is de ploeg direct geplaatst voor het WK.