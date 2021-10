Verdwaalde walrus gespot op Terschelling

De verdwaalde walrus lijkt het naar zijn zin te hebben in Nederland. Het dier is gespot in de haven van Terschelling. Eerder dook de walrus al op in Harlingen en op Schiermonnikoog.

De walrus ligt in de haven van Terschelling uit te rusten. Natuurbeschermers zijn onderweg om te kijken of alles goed gaat met het dier.

Noordpool

Walrussen staan erom bekend dat ze flinke stukken kunnen zwemmen. Toch komt het bijna nooit voor dat er in Nederland een walrus ronddobbert. De laatste keer was meer dan 23 jaar geleden.

De dieren komen normaal gesproken voor in het Noordpoolgebied en zwemmen in de zee rondom Noorwegen en Denemarken.