Politicus vertelt rechter over bedreigingen: 'Ik voelde de angst'

Sigrid Kaag was zelf naar de rechtbank gekomen om iets te zeggen tegen de verdachte. Hij had op Facebook geschreven haar te willen vermoorden.

In Den Haag was vandaag een rechtszaak tegen een man die online politici heeft bedreigd. Hij schreef heftige berichten aan minister Hugo de Jonge en oud-minister Sigrid Kaag.

De verdachte man was zelf ook in de rechtszaal. Hij zei spijt te hebben en te begrijpen dat de politici zich bedreigd voelden. De rechter gaf de man een straf. Hij moet in ieder geval drie maanden de gevangenis in.