Op de meeste basisscholen weinig zorgen over corona-achterstand

Hebben kinderen door de lockdowns een achterstand op school gekregen? Inspecteurs hebben daar onderzoek naar gedaan. En het valt gelukkig mee. Op de meeste basisscholen gaat het goed en hebben kinderen, ook in corona-tijd, genoeg geleerd.

Goed nieuws dus, maar niet op alle scholen is het zo gegaan. Sommige kinderen vonden het lastig om thuis les te volgen en hebben daardoor toch het gevoel dat ze iets achter lopen. Dat geldt bijvoorbeeld voor kinderen met ouders uit het buitenland of die zelf weinig onderwijs hebben gehad.

De meeste kinderen denken dat ze een achterstand nog prima in kunnen halen dit jaar. Veel juffen en meesters denken ook dat het helemaal goed komt nu bijna alles weer normaal is.

Schooladvies

Een kwart van de kinderen die nu in groep 8 zitten, zegt toch dat ze zich zorgen maken over het schooladvies. Ze zijn bang dat ze door corona een ander advies krijgen. Of die zorgen terecht zijn, is niet duidelijk.

Het onderzoek is gedaan door met leraren en kinderen te praten over de corona-tijd. Cijfers van toetsen hebben de inspecteurs nog niet. Het is daarom lastig om nu al te vergelijken of er dit jaar bijvoorbeeld slechtere cijfers zijn gehaald, dan in 2019. Daar moet nog meer onderzoek naar gedaan worden.