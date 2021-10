Zorgen over kinderen die de serie Squid Game kijken

De Netflix-serie Squid Game is op dit moment hartstikke populair. Miljoenen mensen van over de hele wereld kijken ernaar, waaronder ook veel jonge kinderen.

Deskundigen maken zich daar zorgen over. In de serie gebeuren namelijk hele gewelddadige dingen. Daarom heeft stichting Kijkwijzer bepaald dat je 16 jaar of ouder moet zijn om de serie te kijken. Volgens hen is het dan ook niet goed om Squid Game als kind te zien.