Cinekid begint: het grootste kinderfilmfestival ter wereld

Het festival opent elk jaar met een nieuwe film. Deze keer is dat de Nederlandse sciencefiction-film Captain Nova.

Vandaag gaat kinderfilmfestival Cinekid van start. Door het hele land zijn er in de herfstvakantie extra veel jeugdfilms te zien.

Captain Nova

De film gaat over gevechtspiloot Nova. Zij leeft in het jaar 2050 op een door milieurampen verpeste wereld. Ze reist terug in de tijd om te proberen die rampen te voorkomen.