Nieuwswekker: 7 uur in de achtbaan + Cinekid filmfestival begint

Goedemorgen op deze woensdag 13 oktober! In deze Jeugdjournaal Nieuwswekker praten we je helemaal bij over wat er vandaag gaat gebeuren en wat je hebt gemist terwijl je sliep.

- Advocaten zijn boos dat ouders die verkeerd zijn behandeld door de Belastingdienst nog steeds nog goed worden geholpen. De ouders moesten onterecht veel geld terug betalen en kwamen daardoor in de problemen. Ze zouden het geld terugkrijgen, maar dat is nog steeds niet gebeurd.

- Denemarken is na Duitsland en gastland Qatar zeker van deelname aan het WK van 2022. De Denen wonnen van Oostenrijk en hebben in hun poule nu een doelsaldo van 27 voor en nul tegen.

Dit is vandaag in het nieuws:

- Roel van 19 gaat zeven uur lang ritjes maken in de achtbaanGold Rush in attractiepark Slagharen. Hij doet dat om geld op te halen voor KWF. Van 11.00 tot 18.00 uur zal Roel in de achtbaan zitten, met elk uur een pauze van vijf minuten. Roel denkt dat het zwaar gaat worden, maar hij heeft er ook veel zin in.

- Het Cinekid festival begint! Het is het grootste mediafestival voor kinderen. Op het festival zijn heel veel films te zien. Ook kunnen kinderen workshops volgen en games uitproberen. De premièrefilm van Cinekid heet Captain Nova. Vanavond zie je meer over het festival en de films in onze uitzending.

- Amalia mag als ze wilt later met een vrouw trouwen. Eerder werd gezegd dat een koning of koningin niet met iemand van hetzelfde geslacht zou kunnen trouwen. Veel mensen waren daar boos over. Zij vinden dat de prinses - net als iedereen in Nederland - zelf mag weten met wie ze trouwt. Mark Rutte gaat over het koningshuis en hij heeft gezegd dat Amalia het zelf mag weten.