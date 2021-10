Irma Sluis maakt tv-programma met dove en slechthorende kinderen

Hoe goed zijn BN'ers in gebarentaal? Daar gaat het over in het nieuwe tv-programma Hands up op Zapp. In het programma strijden bekende Nederlanders tegen elkaar. Ze worden daarbij geholpen door doven en slechthorende kinderen.

Het programma wordt gepresenteerd door de bekende gebarentolk Irma Sluis en radio-dj Igmar Felicia.

Elke week moeten de teams opdrachten uitvoeren, waarbij ze alleen gebarentaal mogen gebruiken. De kinderen zitten samen in een team met een bekende Nederlander, zoals acteur Niek Roozen, YouTuber Marije Zuurveld en dj Daniel Lippens.