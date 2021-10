Er is een nieuwe versie van het meest gelezen boek van de wereld: de Bijbel. Dat is het belangrijkste boek voor mensen met een christelijk geloof. De koning nam het eerste exemplaar in ontvangst. Het verhaal is nog precies hetzelfde, maar in deze vertaling zijn er toch aardig wat woorden veranderd. Ongeveer acht per bladzijde.

De Bijbel werd zo'n 2000 jaar geleden geschreven in oude talen, zoals Oud-Grieks en Hebreeuws. Wetenschappers leren steeds meer over die talen en over die tijd. Daardoor kunnen ze het boek af en toe aanpassen.