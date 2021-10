Hoe wordt een sciencefiction-film gemaakt?

Op filmfestival Cinekid is vandaag de familiefilm Captain Nova in première gegaan. De film speelt zich af in de toekomst, in het jaar 2050. Er zitten daarom veel special effects in, zoals een ruimtevaartuig en een pratende robot.

Dit soort films over de toekomst of andere werelden worden ook wel science fiction-films genoemd. Daarin gaat het vaak over hoe andere werelden eruitzien en welke technologieën er zijn. Bekende films en series zijn Star Wars, Lost in Space en Guardians of the Galaxy.

Er worden in Nederland niet vaak films voor kinderen gemaakt met zulke effecten. Het kost veel tijd en is ook best duur is. Voor de film Captain Nova wilden de makers dat dus wel graag doen. De effecten zijn onder andere gemaakt door David van Heeswijk. Hij werkte zo'n vier maanden aan de effecten van de film.

Het doel van ons werk is om het echt te laten lijken. David van Heeswijk