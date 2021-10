Roel zit 7 uur lang in achtbanen voor het goede doel

Roel van 19 zal deze dag waarschijnlijk niet snel meer vergeten: hij zat namelijk 7 uur lang in een achtbaan in het pretpark Slagharen. Daarmee haalde hij geld op voor het goede doel.

Over de kop

De achtbaan waar Roel in zit heet Gold Rush. De baan is zo'n 33 meter hoog. Het karretje gaat op z'n snelst 95 kilometer per uur en per ritje ga je twee keer over de kop.