Nieuwswekker: Beste dj van de wereld + Oude acteur de ruimte in

- Dj David Guetta is opnieuw uitgeroepen tot de beste dj ter wereld. Martin Garrix eindigde op de tweede plaats en Armin van Buuren werd derde. Vorig jaar werd David Guetta ook al uitgeroepen tot beste dj van de wereld. Wij spraken hem toen over hoe het is om de beste te zijn en hoe hij begon als dj:

- Een acteur die ooit ruimteschip-kapitein speelde, is nu ook echt in de ruimte geweest. William Shatner, bekend van StarTrek, ging gisteren met een raket de lucht in. De 90-jarige acteur is daarmee de oudste mens ooit in de ruimte. Het was wel een kort vluchtje. Na ongeveer 10 minuten was hij weer terug op aarde.

Het is niet de eerste keer dat toeristen de ruimte in gaan. Een maand geleden gingen ook al vier mensen 'op vakantie' naar de ruimte. Wat vind jij daarvan? Reageer op de stelling!