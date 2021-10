David Guetta is opnieuw de beste dj ter wereld

Dj David Guetta is opnieuw uitgeroepen tot de beste dj ter wereld. Hij won die prijs vorig jaar ook en ook al in 2011.

Op Instagram bedankt hij iedereen die op hem gestemd heeft. Ook vraagt hij of de organisatie de volgende keer zijn naam goed wil schrijven. Bij de bekendmaking stond namelijk dat Martin Garixx de nummer 2 is, in plaats van Martin Garrix (met dubbel R en 1 X).

David Guetta is 53 jaar. Hij komt uit Frankrijk en is al zo'n 20 jaar een bekende dj. En nu is hij dus voor de tweede keer op rij de beste. Wij spraken hem vorig jaar over hoe het is om de beste te zijn en hoe hij begon als dj.