Nieuwswekker: Winnaars tv-prijzen bekend + Herfstvakantie

Het is vrijdag! Bijna tijd voor weekend en misschien wel herfstvakantie. Maar eerst nog even een dagje school. In deze Nieuwswekker lees je wat er vannacht is gebeurd en wat er vandaag nog gaat gebeuren. Het weer In de ochtend kan het op verschillende plekken gaan regenen. Maar daarna wordt het beter en is de zon steeds vaker te zien. Daarbij wordt het zo'n 14 graden.

Dit gebeurde er terwijl je sliep: - De Zomer van Zoë heeft de Televizier-Ster Jeugd gewonnen. Dat is de belangrijkste prijs voor kinderprogramma's in Nederland. De andere twee genomineerden voor deze prijs waren Make-up Cup en Mollenstreken. Er werden nog veel meer prijzen uitgereikt. Zo werd Nikkie de Jager uitgeroepen tot beste presentatrice en won André van Duin de prijs voor beste presentator.

De belangrijkste prijs, de Gouden Televizier-Ring, was voor De Kinderen van Ruinerwold. Dat is een documentaire over kinderen die jarenlang door hun vader werden vastgehouden in een boerderij. De kinderen werden ontdekt toen de oudste alarm sloeg. Wij maakten daar toen deze video over:

- Een kunstwerk van de geheimzinnige kunstenaar Banksy is verkocht voor bijna 19 miljoen euro. Drie jaar geleden werd het kunstwerk ook al geveild en toen gebeurde er iets geks. Banksy had in de lijst namelijk een versnipperaar verstopt. Die zette hij aan vlak nadat zijn kunstwerk voor meer dan een miljoen euro was verkocht. Het deels versnipperde kunstwerk is nu opnieuw geveild en is dus nog meer waard geworden. Wat vind jij daarvan?

Wat vind jij daarvan?

Dit is vandaag in het nieuws: - Vanaf vandaag kan je met een nieuwe nachttrein naar steden naar steden als Praag, Wenen en Milaan. De treinverbinding gaat twee keer per week en begint in Breda. Daarna stopt de trein ook in andere Nederlandse steden. Omdat je in de nacht reist, zijn er bedden om in te slapen. - Voor kinderen die in regio Noord en Midden wonen, begint vandaag de herfstvakantie. De komende week hoeven zij niet naar school. Kinderen in de regio Zuid moeten nog een weekje wachten. - Dit weekend wordt bij alle voetbalwedstrijden in de eredivisie en eerste divisie aandacht gevraagd voor de acceptatie van mensen die LHBTI+ zijn. De aanvoerders van alle teams zullen een speciale aanvoerdersband dragen. Ook zijn alle hoekvlaggen vervangen door regenbooghoekvlaggen. Vanavond zijn de eerste wedstrijden waarbij dit te zien is.

En dan nog even dit: De 14-jarige Khalil is graag met zijn surfplank op het water. Hij woont in de Gazastrook, een klein gebied in het Midden-Oosten. Als je daar geboren wordt, kun je weinig kanten op. Daarom geeft juist de zee Khalil wat meer vrijheid.