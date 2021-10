Dit zijn de winnaars van de belangrijkste tv-prijzen

De documentaire De Kinderen van Ruinerwold heeft de Gouden Televizier-Ring gewonnen. Dat is de belangrijkste Nederlandse televisieprijs. De prijs werd uitgereikt door Olympisch kampioen Sifan Hassan.

De documentaire-serie gaat over kinderen die jarenlang door hun vader werden vastgehouden in een boerderij. De kinderen werden ontdekt toen de oudste alarm sloeg. Wij maakten daar toen deze video over: