Kinderen in Noord en Midden hebben herfstvakantie

Voor de meeste kinderen is de herfstvakantie begonnen. Kinderen die in het noorden of midden van Nederland wonen, zijn volgende week vrij. In de regio Zuid moeten kinderen nog een week naar school.

Omdat er minder strenge corona-regels gelden dan vorig jaar in de herfstvakantie, is het op sommige plekken een stuk drukker. Zo gaan sommige gezinnen met het vliegtuig op vakantie. Gezinnen die in de meivakantie en zomervakantie niet naar het buitenland geweest zijn bijvoorbeeld.

2 miljoen

Schiphol verwacht dat tijdens de herfstvakantie 2 miljoen mensen via het vliegveld reizen. Dat zijn er drie keer zoveel als een jaar geleden. Istanbul, Londen en Barcelona zijn volgens Schiphol de populairste bestemmingen voor Nederlandse reizigers.

Nederland

Deze herfstvakantie blijven ook veel kinderen in Nederland. Ze gaan bijvoorbeeld naar de camping, hebben een dagje uit gepland of doen lekker helemaal niets.

We zijn benieuwd of jij deze herfstvakantie iets leuks gaat doen. Hieronder kun je een berichtje achterlaten.