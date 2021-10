Spin gespot? Ren niet weg, maar maak er een foto van!

De meeste mensen worden niet zo blij van spinnen, maar onderzoekers van de universiteit in Groningen wel. Zij hopen dat mensen willen helpen met onderzoek naar de insecten. Dat kan heel simpel: door ze op de foto te zetten.

De onderzoekers zijn benieuwd of spinnen zich aanpassen naar het leven in de stad. Het zou bijvoorbeeld kunnen dat spinnen de afgelopen jaren vaker langere of juist kortere poten hebben gekregen. Maar om daar achter te komen, is het belangrijk om zo veel mogelijk foto's van spinnen te hebben.

Meedoen?

Het lukt de onderzoekers niet om al die foto's zelf te maken en daarom roepen ze de hulp in van iedereen in Nederland. Lijkt het je leuk om mee te doen? Dan kun je via de link hieronder de app downloaden.