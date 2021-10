Nieuwswekker: Lancering ruimtesonde + Datum F1-race Zandvoort bekend

Goedemorgen op deze zaterdag! Ook in het weekend staat er een Jeugdjournaal Nieuwswekker voor je klaar. Zo weet je precies wat er is gebeurd en wat je vandaag nog kunt verwachten.

- Het EK darts is goed begonnen voor de Nederlanders Michael van Gerwen en Danny Noppert. Zonder al te veel moeite wonnen zij hun wedstrijd in de eerste ronde. Van Gerwen won 6-2 van zijn Kroatische tegenstander. Noppert deed hetzelfde tegen zijn tegenstander uit Polen.

- Nederlandse Formule 1-fans kunnen 4 september 2022 alvast in hun agenda omcirkelen. Die dag wordt namelijk de Grand Prix van Nederland gehouden. Dat heeft de organisatie van de F1 bekendgemaakt. Max Verstappen won de race in Zandvoort dit jaar en zal dat dan ook weer willen doen.

Dit is vandaag in het nieuws:

- Er is een groot tekort aan opvangplekken voor mensen die gevlucht zijn naar Nederland. Vooral in de plaats Ter Apel zijn de problemen groot. In het opvangcentrum daar is het zelfs zo druk dat mensen op bijvoorbeeld stoelen moeten slapen, ook veel kinderen. Hulporganisaties maken zich zorgen. Vanavond zie je er meer over in het Jeugdjournaal en natuurlijk hier bij ons online.

- De Amerikaanse ruimtesonde Lucy begint vandaag aan een lange reis richting rotsen bij de planeet Jupiter. Het gaat om miljoenen rotsen die in de buurt van de planeet zweven. Het zijn overblijfselen uit de tijd dat ons zonnestelsel ontstond. De lancering van Lucy staat gepland om 11:36 uur Nederlandse tijd. De hele missie duurt wel even: zo'n 12 jaar.

- Er staat weer een nieuwe Jeugdjournaal-podcast voor je klaar. Deze keer gaat het over het overwinnen van angsten. Wat kun je doen als je bang bent voor iets en wanneer gaat een angst je leven bepalen?