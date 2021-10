Podcast: Hoe kun je angst voor spinnen overwinnen?

Het is herfst en dat is voor spinnen-haters geen pretje. Die kleine diertjes en hun webben kom je nu overal tegen. Wat kun je doen als je bang bent voor iets en wanneer gaat een angst je leven bepalen? Daar gaat het over in een nieuwe aflevering van de Jeugdjournaal-podcast.

Psycholoog Maartje Kroese weet veel over angsten en helpt mensen om van angsten af te komen. Volgens haar is het belangrijk dat je je niet tegen laat houden door je angst. Wat je ook kunt doen is in hele kleine stapjes proberen te wennen aan het ding waar je bang voor bent. In de podcast legt Maartje uit hoe dat werkt. Dat helpt niet alleen bij angst voor spinnen, maar kan ook handig zijn als je bijvoorbeeld bang bent voor clowns, hoogtes of slangen.