Dit is de jury van de Jeugdjournaal-wedstrijd

De jury voor de Jeugdjournaal-wedstrijd is bekend. In de jury zitten onze presentator Joris Marseille, Fedde, de winnaar van vorig jaar en zangeres Stefania!

We organiseren de wedstrijd voor de 10de keer. Als je mee wil doen is het de bedoeling dat je een filmpje maakt over nieuws dat jij belangrijk vindt, bijvoorbeeld in je eigen buurt. Laat zien wat er gebeurt, vertel erover en interview iemand.