Zorgen over drukte bij opvangplekken voor vluchtelingen

In korte tijd zijn veel vluchtelingen in Nederland aangekomen. Bij opvangplekken is het daardoor erg druk. Hulporganisaties maken zich grote zorgen over het tekort aan plaatsen om gevluchte kinderen en hun families op te vangen.

Wat is het probleem? Als vluchtelingen in Nederland aankomen, moeten ze eerst naar een aanmeldplek, bijvoorbeeld in Ter Apel, in Groningen. Daar kunnen ze bijkomen en moeten ze papieren invullen. Daarna kunnen ze naar een ander asielzoekerscentrum in Nederland. Maar dat is nu een probleem: al die opvangplekken zitten vol. En dus moet iedereen veel langer dan normaal op de aanmeldplek wachten.

Daarom is het op de aanmeldplekken inmiddels ook druk. Kinderen slapen soms in een grote ruimte, samen met volwassenen. Ze zijn blij dat ze in Nederland veilig zijn. Maar ze vinden het ook vervelend dat ze niet weten waar ze aan toe zijn.

We voelen ons hier niet op ons gemak. We hebben geen vaste plek. Daarom is het niet leuk. Een van de kinderen