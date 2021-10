Nederlands asiel helemaal vol met tijgers en leeuwen

Opvangplekken voor grote katten zoals leeuwen, jaguars en tijgers zijn steeds vaker vol. Ook bij de opvang in Anna Paulowna in Noord-Holland kan er geen dier meer bij. Verzorgers maken zich daar zorgen over. Ze willen graag nieuwe leeuwen en tijgers helpen, maar dat lukt nu niet.

Hoe komt het?

De leeuwen en tijgers in de opvang hebben vaak in een circus gewerkt of werden bij mensen thuis gehouden. In steeds meer landen is dat verboden. In Nederland is dat al jaren zo.

Als er in een land een verbod komt, neemt de politie de dieren in beslag en brengen ze die naar een asiel. Omdat het in steeds meer landen verboden wordt, raken zulke plekken nu snel vol.