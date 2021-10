Nieuwswekker: Marathon van Amsterdam + Russische filmcrew terug op aarde

Af en toe schijnt de zon. In het noorden van het land is het vooral bewolkt en kan het wat regenen. Het wordt zo'n 13 tot 15 graden.

Het is zondag! En ook vandaag staat er weer een Jeugdjournaal Nieuwswekker voor je klaar. Zo weet je precies wat er vannacht is gebeurd en wat je vandaag nog kunt verwachten.

- In het Gelderse dorpje Halle zijn twee vuilniszakken en een tas explosieven gevonden . Een voorbijganger zag het toevallig liggen en waarschuwde de politie. De Explosieven Opsporingsdienst heeft de inhoud met een robot onderzocht en daarna onschadelijk gemaakt. De politie onderzoekt van wie alles was.

- De Duitse politie is uitgerukt omdat ze dachten dat een 15-jarige jongen rondliep met een pistool. Ook had de jongen een soort legeruniform aan. Veel bewoners werden er bang van. Maar het pistool van de jongen bleek nep, het ding was namelijk van Lego.

Dit is vandaag in het nieuws:

- In Rotterdam wordt er geprotesteerd tegen het woonbeleid in Nederland. De mensen die meelopen zijn onder andere boos omdat er in Rotterdam huurwoningen worden gesloopt. Op diezelfde plek worden daarna duurdere huizen gebouwd. Eerder was er ook een groot woonprotest in Amsterdam.

- Tienduizenden hardlopers doen vandaag mee aan de marathon van Amsterdam. De route loopt voor een groot deel dwars door de stad. Tijdens deze marathon wordt ook het Nederlands kampioenschap gehouden. De Nederlandse man én vrouw die na ruim 42 kilometer als eerste over finish komen, mogen zich dus Nederlands kampioen noemen.

- De Russen die de ruimte ingingen om een film maken, komen weer terug op aarde. De afgelopen 12 dagen waren een actrice en een cameraman in het ruimtestation ISS om daar te filmen. Het is de eerste keer dat delen van een speelfilm buiten de aarde zijn opgenomen.

Toen de filmcrew vertrok, maakten we er deze video over: