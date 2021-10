Burgemeester Aboutaleb over zijn jeugd: 'Ik werkte in een snackbar'

Hij is al bijna 13 jaar burgemeester van de stad Rotterdam en werd laatst uitgeroepen tot beste burgemeester van de wereld: Ahmed Aboutaleb. Wij vonden het daarom hoog tijd om bij hem langs te gaan in het stadhuis met jullie vragen.

Aboutaleb werd geboren in Marokko en verhuisde op zijn vijftiende naar Nederland. Om geld te verdienen ging hij werken bij een snackbar in Scheveningen. Inmiddels staat hij dus geen meer frietjes te bakken, maar is hij de baas van Rotterdam.

Jij ook?

Zou jij net als Aboutaleb ook graag burgemeester willen zijn? Laat het ons weten!